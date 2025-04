Da Comune e Provincia le congratulazioni al club

Dal sindaco Gianluca Zattini al presidente della provincia Enzo Lattuca, passando per Albert Bentivogli, capogruppo in consiglio comunale della Lega: è un coro istituzionale bipartisan quello che celebra il trionfo del Forlì Calcio, neopromosso in serie C.

"È tutto vero: con la vittoria contro la Pistoiese, i nostri galletti volano in serie C! Una grandissima stagione che culmina con una grande festa per tutta la città. Grazie ragazzi!", ha dichiarato il primo cittadino di Forlì. Che non era presente al ‘Morgagni’, giovedì, in quanto trattenuto a Bologna da inderogabili impegni di lavoro (l’incontro con il governatore de Pascale per la candidatura a Capitale della Cultura 2028), ma che riceverà a breve la squadra in Comune.

Gli fa eco Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena: "La promozione del Forlì Calcio in Lega Pro è una notizia che riempie di entusiasmo non solo i tifosi biancorossi, ma è motivo d’orgoglio per tutta la comunità provinciale. Dopo anni di impegno e passione, la squadra torna nel calcio professionistico. Un traguardo frutto del lavoro della società, dello staff tecnico, dei giocatori e di una tifoseria che non ha mai smesso – conclude la nota del presidente provinciale – di credere nei propri colori".

Congratulazioni anche da Albert Bentivogli, capogruppo della Lega in consiglio comunale: "C... Siamo! Questa è la volta buona. Dopo un lungo ed emozionante campionato il Forlì Calcio torna tra i professionisti. Voglio ringraziare – specifica l’esponente del Carroccio – i vertici societari, in primis il presidente Gianfranco Cappelli che con convinzione e determinazione è riuscito a far tornare il calcio professionistico nella nostra città. Noi metteremo tutto il nostro impegno per farvi trovare un impianto pronto per il salto di categoria".

Vasta eco poi il trionfo del Forlì l’ha avuta in siti web e pagine social sul calcio. Così, ad esempio, La Casa di C, portale del noto giornalista Gianluca Di Marzio: "Dopo aver inseguito per otto anni il sogno, il Forlì conquista il pass per la Lega Pro. La squadra guidata da Alessandro Miramari trionfa nel girone D di serie D con due giornate di anticipo. Sono 81 i punti raccolti, frutto di 26 successi e 3 pareggi a fronte di 3 sole sconfitte".

Marco Lombardi