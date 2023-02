Da domattina a lunedì prossimo si svolge la 23ª giornata nazionale di raccolta del farmaco, proposta dalla Fondazione Banco Farmaceutico, durante la quale nelle farmacie forlivesi i clienti sono invitati ad acquistare per le persone bisognose i medicinali per cui non occorre la ricetta medica. Per esempio quelli contro febbre o raffreddore, analgesici, disinfettanti, colliri, lassativi.

L’appuntamento principale sarà sabato 11 febbraio davanti alle 35 farmacie di Forlì e del comprensorio che aderiscono all’iniziativa: i volontari informeranno i clienti e li inviteranno a raccogliere i medicinali da banco per le persone bisognose, che in questo periodo sono aumentate anche a causa della crisi economica e del caro bollette. I farmaci donati saranno poi distribuiti ad enti e associazioni del territorio che seguono i poveri e le persone in difficoltà. "La Giornata di raccolta del farmaco – spiegano gli organizzatori – è un’iniziativa ormai da anni presente nel cuore dei cittadini che ha permesso di dare una risposta più adeguata e puntuale alla richiesta degli enti caritativi". Le farmacie che aderiscono a Forlì sono Carpena, Zuccari, Cicognani, Comunale Risorgimento, Comunale Ospedaletto, Comunale piazza Erbe, iper Puntadiferro, Comunale zona Iva, Nanni, Mancini, Vecchiazzano, Ronco, San Benedetto, Comunale De Calboli, San Martino, Comunale Bussecchio, Comunale Cà Rossa, Roncadello, Salinatore, Schibuola, Mainetti, San Domenico, Lombardi e Cagli. Nel comprensorio aderiscono le farmacie Comunale, Fabbri e Tognoli a Forlimpopoli, Giardini a Meldola, Del Rabbi a Fiumana, Bombardi a Cusercoli, San Michele a Civitella, Degli Angeli a Rocca San Casciano, Due Ponti a Dovadola e le farmacie di Terra del Sole e Santa Maria Nuova.

Continua così, ormai da diversi anni, l’impegno del Banco farmaceutico nella raccolta di medicinali per le persone in difficoltà e, come affermano le responsabili della sezione forlivese, Grazia Tosoni e Valeria Ghinassi, "gli enti che si occupano delle persone bisognose del nostro territorio segnalano che la povertà investe anche l’aspetto sanitario: spesso gli assistiti si trovano a dover scegliere tra mangiare e curarsi, vista la carenza di risorse economiche". Il Banco farmaceutico di Forlì-Cesena invita anche nuovi volontari ad aderire alla proposta della raccolta offrendo la propria disponibilità per turni nelle farmacie. Alessandro Rondoni