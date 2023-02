Da domani l’apertura è anticipata alle 8

Da domattina la piscina comunale di Forlì torna ai vecchi orari. A ottobre scorso, infatti, causa il rincaro dei costi energetici, l’impianto di via Turati aveva posticipato l’apertura alle 11 dal lunedì al venerdì e ridotto anche l’orario del sabato (dalle 10 alle 19) e della domenica (10-12.30). La novità, che farà piacere in particolare ai frequentatori in utenza libera, ma anche a chi preferiva i corsi del mattino, è che da domani le vasche apriranno alle 8. Un’ora dopo rispetto al passato – quando si poteva nuotare dalle 7 – ma comunque si riprende l’attività mattutina.

Rimarrà invece ancora non agibile la vasca profonda, dove si facevano i corsi per sub. A parte questi, gli altri corsi riprenderanno normalmente. In questi giorni i vecchi abbonati hanno ricevuto una comunicazione via mail, in ogni caso occorrerà passare dalla cassa della struttura di via Turati per riattivare il proprio abbonamento o aggiornare la situazione sui corsi che erano stati iniziati e poi interrotti.