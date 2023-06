Da domani sacerdoti in festa

Domani e giovedì, nel salone parrocchiale di San Paolo, i sacerdoti della diocesi di Forlì-Bertinoro si incontreranno per la ‘due giorni del clero’, che conclude il cammino annuale di formazione. Domani i sacerdoti ascolteranno il teologo Brunetto Salvarani che interverrà su "Senza Chiesa e senza Dio. Presente e futuro dell’Occidente post-cristiano". Giovedì alle 11.30 il vescovo Livio Corazza presiederà la messa, seguita da un momento conviviale.

Fra gli anniversari ci sono i 5 anni di ordinazione episcopale del vescovo Corazza e del suo ingresso nella diocesi di Forlì-Bertinoro, i 65 anni di sacerdozio di don Piero Boscherini, presidente dell’associazione Madre Speranza, e di don Marcello Vandi, già missionario Fidei Donum in Venezuela per 44 anni e ora collaboratore a Rocca San Casciano. A 55 anni di sacerdozio sono arrivati don Roberto Rossi (Regina Pacis), don Franco Appi, direttore del settimanale diocesano ‘il Momento’, don Cesare Perugini, don Bruno Bertelli e don Agostino Fornasari. Ricordano 45 anni di ordinazione don Enzo Zannoni, rettore di San Filippo Neri, cappellano del carcere e assistente di Comunione e Liberazione, don Rino Giunchi (Capocolle e San Giuseppe Operaio) e don Carlo Guardigli (Cappuccinini-San Paolo). Sono preti da 40 anni don Massimo Di Girolamo (vicario parrocchiale di Barisano e Roncadello), don Mauro Ballestra (Carpinello), e don Luigi Casamenti (Bussecchio). Nozze d’argento per don Massimo Masini, giunto a 25 anni di sacerdozio, mentre il vicario generale, don Enrico Casadei, festeggia i vent’anni di ordinazione così come don Ambroise Esseh, cappellano di Ca’ Ossi. Ricorda i 10 anni di sacerdozio don Binoy Chittilappilly, cappellano di Bertinoro, 5 anni don Vasyl Romaniuk, cappellano della comunità ucraina greco cattolica, e don Massimo Tumini (Premilcuore). Decano dei sacerdoti per età è don Remigio Zampieri, nato nel 1930; per anni di ordinazione don Alfeo Costa, prete dal 1954, mentre don Guido Salvetti è parroco a Collinello dal 1963.

a. r.