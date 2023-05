Da domani servizio gratuito a domicilio

Entro oggi saranno raccolti da Alea Ambiente i rifiuti a Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Forlimpopoli, Meldola e Predappio dove sono stati accatastati in punti indicati dagli uffici comunali. Una volta effettuata questa rimozione, si invitano i cittadini che avranno ancora rifiuti da far ritirare, a non conferirli più nei punti deputati, ma a contattare il numero verde 800.98.68.68 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 13, esclusi i festivi) per attivare il servizio gratuito di ritiro a domicilio. Il servizio di raccolta dei rifiuti da alluvione e quelli ordinari sono in continua evoluzione: per questo Alea invita i cittadini a consultare gli aggiornamenti nella sezione dedicata dsul sito sito alea-ambiente.it. Prosegue la regolare apertura dei punti informativi e sportelli di Forlì e Cusercoli nei consueti giorni e orari. Da domani sarà di nuovo regolarmente operativo anche il punto di Dovadola. Sono aperti da ieri gli Ecocentri di Rocca San Casciano e Galeata. Rimangono ancora sospesi la raccolta del vegetale porta a porta e a chiamata nei comuni di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro e il servizio EcoStop a Forlì.