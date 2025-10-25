Da domani si vota il miglior barista: "Celebriamo un mestiere cruciale"

Dietro ogni bancone, c’è molto più di un caffè servito con cura: una relazione, un sorriso, una parola che può cambiare la giornata. È questo il valore che il Carlino, insieme ad Ascom Confcommercio, Fipe (la federazione dei pubblici esercizi iscritti a Confcommercio) e alla torrefazione Estados Caffè, torna a celebrare con la nuova edizione dell’iniziativa dedicata ai baristi di Forlì e del comprensorio.

"Ci prepariamo a ripartire con l’entusiasmo di sempre – commenta Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì –, ben consapevoli di quanto questa iniziativa sia ben accolta dai baristi e dai loro affezionati clienti che ogni anno si impegnano per compilare i tagliandi pubblicati sul Carlino con la volontà di dimostrargli la loro vicinanza". Per l’associazione di categoria, poi, questa è un’edizione ancora più speciale delle altre: "Quest’anno celebriamo il nostro 80° compleanno e stiamo festeggiando con tante iniziative, tutte con un obiettivo comune: valorizzare le nostre categorie. Per questo siamo felici di riconfermarci partner di un progetto che, con una gara amichevole e giocosa, si propone di dare importanza a un settore dall’importanza cruciale, dal punto di vista economico e umano".

Sulla stessa linea anche Andrea Zocca, presidente di Fipe: "Questa manifestazione del Carlino è per noi un appuntamento fisso di grande valore, che trova conferma nel numero di tagliandi costantemente alto. Un segno, questo, del fatto che i tanti cambiamenti sociali ai quali assistiamo non scalfiscono il ruolo del bar che occupa sempre uno spazio fondamentale del tessuto cittadino". Oltre alle luci, anche le ombre: "Viviamo anni complicati e anche il mondo dei pubblici esercizi sta affrontando dei problemi, eppure continua a reggere e a fare la sua parte anche per rendere meno impattanti gli aumenti dei costi sui clienti". Zocca si riferisce a tanti aspetti diversi, ma senz’altro tra i prodotti rincarati c’è proprio il caffè.

Ed è su questo tema che si sofferma Daniele Versari di Estados: "Viviamo anni di forte inflazione e l’aumento dei costi va inevitabilmente a riflettersi sul prezzo della tazzina che, con ogni probabilità, sarà destinato ad aumentare ancora. Eppure non dobbiamo dimenticare che, nonostante i rincari ci appaiano pesanti, il caffè resta ancora il prodotto più a buon mercato che si può consumare al bar. Con poco più di un euro, infatti, si può entrare in un ambiente sano e confortevole, caldo in inverno e fresco in estate e prendersi un prezioso momento di pausa. Sì, perché il caffè per molti non è solo una bevanda, ma un ristoro anche psicologico nella dinamica di una giornata spesso molto stressante, gravata da problemi e pensieri".

In tutto questo, però, il barista gioca un ruolo fondamentale: "Lo ripeto sempre nei nostri progetti di formazione: investite sull’accoglienza. Un sorriso, una parola, una cortesia, sono tutti gesti che, insieme alla qualità del prodotto, fanno tutta la differenza. Per questo sono così contento di partecipare alla tradizionale iniziativa del Carlino che, di fatto, rappresenta un importante stimolo e un momento di valorizzazione della categoria".

Sulle pagine del quotidiano – a partire dall’edizione di domani, sei volte a settimana, escluso il lunedì – si troverà stampato un coupon. Sarà sufficiente compilarlo accuratamente con il nome del proprio barista del cuore e quello dell’attività in cui lavora e consegnare i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta, ma, in questo secondo caso, saranno conteggiate solo le buste arrivate in tempi utili: non farà fede il timbro postale. L’ultimo tagliando sarà pubblicato domenica 22 febbraio, la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le 12 del giorno dopo, lunedì 23 febbraio.