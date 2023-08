Da Dovadola a Modigliana lungo il Trebbio, infine a Tredozio

intenso il programma degli attesi sopralluoghi delo commissario Figliuolo nelle aree alluvionate di Dovadola, Modigliana e Tredozio, alla presenza della vicepresidente della Regione Irene Priolo. In arrivo dall’incontro in prima mattinata a Bologna col presidente della Regione e i sindaci dei capoluoghi, alle 11.45 il commissario sarà in Comune a Dovadola, ricevuto dal primo cittadino Francesco Tassinari. Alle 14.20, come in una staffetta, Figliolo sarà preso in consegna dal sindaco di Modigliana Jader Dardi che, scavalcando insieme a lui il monte Trebbio, coglierà l’occasione per mostrargli una gigantesca frana sulla strada che ha creato un cratere trascinandovi terreni, pezzi di asfalto, alberi, cartelli, superato da un by pass realizzato a monte con un nuovo tratto sterrato. All’arrivo in Comune a Modigliana incontro con consiglieri e rappresentanti di categorie ed enti, a seguire il sopralluogo ad altre aree alluvionate. La visita proseguirà dalle 14.50 con la sindaca di Tredozio Simona Vietina, che durante il tragitto da Modigliana gli mostrerà un’area colpita, per poi raggiungere il municipio per l’incontro istituzionale. Il tour, dopo un altro sopralluogo, terminerà alle 16. La speranza amministratori, cittadini e imprese è che questa visita possa portare a una soluzione dopo il ritardo nei trasferimenti delle risorse messe a disposizione dal governo ma non assegnate.

Giancarlo Aulizio