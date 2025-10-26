Da Forlì a Rimini sulle orme di Sant’Antonio. Il percorso nei luoghi della sua gioventù

Sant’Antonio unisce la città di Forlì con quelle di Cesena e di Rimini: ieri mattina i primi pellegrini sono partiti dal Duomo diretti a Bertinoro (18,8 chilometri). Stamattina alle 7.30, dalla Concattedrale sul Colle, si camminerà per la seconda tappa diretti a Longiano (25,4 chilometri). Fanno parte di un tragitto di circa 75 chilometri che da ieri è inserito nel Cammino dedicato al Santo e che unirà i capoluoghi.

Sono quattro le nuove tappe annunciate dalla sala stampa del Messaggero di Sant’Antonio e presentate pubblicamente venerdì presso la parrocchia del Ronco. Oltre a quelle già citate ci sono Longiano-Santarcangelo di 11 chilometri e Santarcangelo-Rimini di 17,6. Le colline forlivesi e cesenati, oltre alle bellezze naturali, si arricchiscono così di richiami francescani.

Il ‘Cammino di Sant’Antonio’, nato per iniziativa dei frati minori conventuali di Padova, collegava finora solo la città veneta (con la sua basilica) e il santuario francescano de La Verna in provincia di Arezzo. Il nuovo tratto romagnolo è stato ideato insieme all’Associazione ‘I Cammini di Francesco in Emilia-Romagna’ e con la collaborazione delle sezioni forlivesi e riminesi de ‘L’Umana dimora’. Esisteva già la tappa da Forlì all’Eremo di Montepaolo, che ora viene estesa. Fu proprio a Montepaolo, infatti, che Sant’Antonio nel 1222 visse per circa un anno in preghiera e servizio, per scendere poi a San Mercuriale a Forlì (anche se il luogo non è certo) e rivelarsi come un grande predicatore. Il cammino del Santo lega Forlì con Rimini perché in quella città di mare nel 1223 ci furono miracoli attribuiti al Santo: la predica ai pesci e il miracolo della mula.

Il nuovo percorso è segnalato e percorribile in entrambe le direzioni, in un collegamento ad anello pure con gli altri cammini francescani e antoniani dell’Appennino. Il nuovo itinerario si integra nel circuito spirituale e naturalistico che collega, da Forlì e dall’Adriatico, l’Emilia-Romagna con la Toscana, il Veneto, fino al Friuli con la tappa di Gemona. Ora, dedicato a Sant’Antonio, c’è un percorso di oltre 680 chilometri. Le altre due tappe romagnole (arrivo a Santarcangelo e Rimini) saranno inaugurate dal 7 al 9 novembre.

Gli organizzatori sottolineano che questo sarà "un’importante valorizzazione territoriale e pastorale che coinvolge le tre diocesi attraversate (Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, Rimini), parrocchie e comunità religiose, le comunità civili dei territori, nel nome di un Santo che continua a ispirare oggi tanti pellegrini e camminatori".