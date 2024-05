Da Forlì si vola su Atene e Mykonos

Atene e Mykonos: queste le due nuove rotte, tra cui un hub internazionale come quello della capitale greca, che il network GoToFly mette in vendita per la Summer Season 2024 con voli diretti in partenza dall’Aeroporto "Ridolfi" di Forlì. Novità importante, viene sottolineato, Atene proseguirà anche nella Winter Season 2024 con la continuazione dei voli fino a marzo 2025, il lunedì e il venerdì. Cresce dunque l’offerta delle destinazioni greche raggiungibili dalla Romagna dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada e Karpahtos. Le tratte su Atene e Mykonos sono coperte con aeromobili Boeing 737-400.