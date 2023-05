’Da Irene a...’: così l’arte decora i muri della città

Lo spazio pubblico adiacente all’ex scuola Maroncelli di Forlì vive una nuova vita grazie all’arte: ha accolto infatti stampe ispirate alle opere della pittrice forlivese Irene Ugolini Zoli (Forlì 1910-1997). Il progetto , dal titolo ‘Da Irene a…’ è nato quattro anni fa quando gli alunni dell’Istituto Comprensivo n. 2, intitolato alla nota pittrice, sotto la guida del docente Stefano Ricci, hanno rielaborato in chiave moderna e tradotto su grandi stampe di un metro per due, alcune opere di Irene Ugolini Zoli. Inizialmente queste opere erano state utilizzate come scenografia di uno spettacolo teatrale e per una mostra dedicata alla pittrice che aveva coinvolto tutti i ragazzi dell’Istituto.

Queste sette grandi stampe sono state ora collocate nello spazio pubblico che si trova accanto all’ex scuola Maroncelli per riqualificare una zona, che si trova fra la scuola e il percorso pedonale che unisce la via Maroncelli e il parcheggio Montegrappa, da troppo tempo abbandonata e in condizioni di notevole degrado per la presenza di molti rifiuti. Per i ragazzi è stato un modo per riappropriarsi di uno spazio della città grazie anche a questa specie di ‘murales applicato’ costituito appunto dalle opere ispirate ai quadri di Irene. Patrocinato dall’Assessorato ai rapporti con i quartieri, con il contributo dell’associazione Idee in Corso questo singolare ‘museo a cielo aperto’ è il primo step di altri progetti scolastici volti ad arricchire di bellezza i luoghi della città e ad educare i cittadini ad averne cura, senza mai dimenticare personaggi del passato, mantenendoli sempre vivi nel presente attraverso le loro opere e l’attualità dei loro messaggi.

Rosanna Ricci