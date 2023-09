Da Londra a San Benedetto in Alpe,. Bernabei parla del suo ultimo libro

Lo scrittore e giornalista originario di Dovadola, Alfio Bernabei, da una vita a Londra, presenterà il suo ultimo romanzo oggi a San Benedetto in Alpe, alle 17 al Centro Visite, con l’organizzazione del ristorante albergo Acquacheta e il patrocinio del Comune. L’autore dialogherà sul suo libro ‘L’estate prima di domani’ (Castelvecchio editore), con Andrea Camprincoli, giornalista e autrice con radici nel paese dantesco.

Il romanzo è in gran parte ambientato in Romagna lungo la vallata del Montone, passando attraverso Portico, Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro, Terra del Sole e Forlì, per finire a Ravenna. Sono raccontati nel libro i drammatici eventi dell’estate del 1922, quando la zona fu teatro delle prove per la Marcia su Roma, e si conclude con le angosciose vicende del passaggio del fronte 1944-45 e la Liberazione.

E’ un salto indietro nel tempo che porta il lettore a riflettere sull’importanza della memoria storica, tema su cui l’autore lavora da tempo tra articoli, mostre e documentari per la televisione, come il premiato ‘Dangerous Characters’ per il canale inglese Channel 4, con riprese anche in Romagna.

Basato su un fatto realmente avvenuto, che avrebbe potuto cambiare la storia d’Italia, la narrativa segue il destino di una coppia che da San Benedetto in Alpe emigra nel Galles, dove trasforma un quartiere di Cardiff in un’esuberante Little Italy. Ma nel corso del Ventennio finisce per ritrovarsi catapultata nei luoghi d’origine, quando i figli rimangono coinvolti in vicende tra fascismo e antifascismo con conseguenze devastanti. Nel romanzo anche complicate e appassionanti storie d’amore.

Quinto Cappelli