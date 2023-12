Da lunedì chiude l’ecocentro, si va a Bertinoro

Da lunedì 4 dicembre l’EcoCentro di Forlimpopoli resterà chiuso per i lavori di ampliamento previsti nel piano di investimenti di Alea Ambiente, e che porteranno alla realizzazione di uno spazio dedicato al conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Alea Ambiente si impegna a comunicare tempestivamente la ripresa del servizio. Nel frattempo, per ridurre al minimo il disagio, per tutta la durata dei lavori l’EcoCentro di Bertinoro (via Cellaimo) resterà aperto in maniera straordinaria anche nelle giornate e negli orari di apertura dell’EcoCentro di Forlimpopoli, per coprire le necessità di quel territorio. Gli orari completi dell’EcoCentro di Bertinoro (via Cellaimo) saranno quindi: lunedì, mercoledì e sabato 9,3012,30 e 15-17,30; martedì 9,30-12,30; giovedì 9,30-12,30 e 14-17; venerdì 15-17,30.

Per tutta la durata dei lavori resterà chiuso anche il Centro del Riuso del Comune di Forlimpopoli; pertanto, i sacchetti per il rifiuto umido e secco potranno a loro volta essere ritirati presso l’Ecocentro di Bertinoro, oltre che presso l’Ecomobile, che resterà attivo a Forlimpopoli il primo giovedì di ogni mese.

La raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio comunale di Forlimpopoli non subirà alcuna variazione e si svolgerà secondo quanto indicato sull’EcoCalendario.

Ulteriori informazioni sono sempre disponibili sul sito internet www.alea-ambiente.it oppure sulla App Alea Ambiente.