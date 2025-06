Da lunedì nuovo cantiere sulla Marradese. Intervento da 318mila euro: lavori entro l’estate

La sp 19 Marradese, al km 2+500 nel comune di Modigliana, già oggetto di lavori di completamento e messa in sicurezza del ponte, ha necessità che il cantiere prosegua per consentire l’avanzamento dei lavori che devono terminare entro l’estate. Per queste ragioni la strada in prossimità del cantiere sarà chiusa al traffico da lunedì al 29 agosto. L’intervento costa 318.560 euro ed è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mentre i lavori sono affidati alla ditta EN.CAM. di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per la viabilità alternativa sono previsti il transito dal valico della Collina (sul versante toscano, proseguimento della Sp34 Tredozio-Lutirano), mentre la Città Metropolitana di Firenze ha completato i lavori e la strada in località Lutirano, nel comune di Marradi (Firenze), è stata riaperta ieri. è assicurato il passaggio pedonale protetto nelle vicinanze dell’area del cantiere. Giovedì scorso il sindaco Jader Dardi ha partecipato ad un sopralluogo coi tecnici della Provincia "per valutare la possibilità di realizzare un percorso alternativo, di non facile soluzione, per il quale, oltre alla disponibilità dei proprietari già contattati, è necessaria la valutazione dei Carabinieri forestali per la presenza di alberature ai piedi di una scarpata. È già programmata una nuova rilevazione dei tecnici della Provincia per valutare la fattibilità progettuale".

Giancarlo Aulizio