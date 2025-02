Da maggio i ‘Mercoledì in corso’. Cambiano format, date e nome: "Coinvolgiamo famiglie e negozi"

I Mercoledì del cuore scaldano i motori. Solo che non si chiamano più così e nemmeno ‘Mercoledì in centro’, come erano stati ribattezzati nelle ultime edizioni: il nuovo nome sarà ‘Mercoledì in corso’, perché, come spiega il vicesindaco e assessore al centro storico Vincenzo Bongiorno, "il proposito è quello di coinvolgere, oltre a piazza Saffi, anche le vie limitrofe e i quattro corsi principali".

Il Comune è già al lavoro per definire il calendario di eventi e iniziative che animeranno le vie del centro non solo in estate, ma anche in primavera: tra le novità dell’anno, infatti, c’è la data di inizio, anticipata al 14 maggio, per proseguire fino alle prime due settimane di settembre. Oltre al nome, potrebbe cambiare (in parte) anche il format: "Senz’altro – prosegue Bongiorno – punteremo a coinvolgere tutte le fasce d’età. Gli scorsi anni, infatti, i Mercoledì attiravano in particolare gli adolescenti: vogliamo continuare a puntare su di loro, allargando, però, le proposte anche ad adulti e famiglie". Riguardo, invece, ai progetti specificamente pensati per i corsi, Bongiorno sottolinea come "difficilmente si potrebbe riuscire a riempire contemporaneamente tutti e quattro i corsi e tutte le vie del centro storico, perciò l’idea è quella di puntare su un corso alla volta, in modo anche da incentivare le aperture serali dei negozi".

Infatti, secondo Bongiorgno, "se si chiede a esercizi di vicinato, spesso con una gestione familiare, di aprire tutti i mercoledì sera per un lungo periodo, si chiede uno sforzo difficile da sostenere, diverso se è una volta al mese".

Con l’obiettivo di coinvolgere associazioni, scuole, artisti, musicisti ed enti del terzo settore, l’amministrazione ha aperto un avviso pubblico per raccogliere e condividere proposte di intrattenimento e progetti di collaborazione che arricchiscano il palinsesto dei nuovi Mercoledì. "L’avviso – aggiunge il Vicesindaco – è rivolto a tutte le realtà del territorio, pubbliche e private, e ai singoli cittadini che intendono contribuire con la propria creatività alla valorizzazione del nostro centro storico. Entro il 24 marzo sarà possibile candidarsi e presentare proposte per la realizzazione di laboratori, mostre e iniziative culturali, spettacoli dal vivo, esibizioni musicali, mercatini e momenti di aggregazione per tutti i gusti e tutte le età". Il regolamento e la scheda di candidatura sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune. L’ente, da parte sua, mette a disposizione: occupazione gratuita del suolo pubblico; supporto organizzativo agli eventi; copertura di eventuali spese Siae fino ad esaurimento delle risorse a disposizione; agevolazioni per la sosta in centro per allestimento e disallestimento; organizzazione e comunicazione del palinsesto.

"Puntiamo anche a coinvolgere i negozianti – sottolinea Bongiorno –. Svolgeremo inoltre una serie di incontri con le associazioni di categoria e gli operatori, dal 24 febbraio al 6 marzo, in un percorso partecipato. La buona riuscita dei Mercoledì in corso dipenderà anche da quante adesioni arriveranno all’avviso pubblico del Comune. Partecipare è un gesto concreto per manifestare il proprio amore per Forlì".