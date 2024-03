"Da Masterchef ai corsi per la pasta. Il segreto? Amare quel che si fa"

Erica Liverani, ravennate 39enne e vincitrice di Masterchef 2016, con quale piatto ha vinto il famoso talent show culinario?

"Alla fine dei tre mesi della manifestazione, all’ultima prova ha vinto un piatto che richiamava il mare e la mia terra (l’Emilia Romagna): un piatto di capesante cotte e crude. Le cotte con mortadella e parmigiano, le crude con cioccolato bianco e lime".

Oltre alla soddisfazione, al successo e al premio, che cosa le ha dato quella vittoria?

"Mi ha offerto varie possibilità, fra cui l’apertura a Ravenna di un negozio di pasta fresca (che ho lasciato lo scorso ottobre), un trampolino di lancio per fare altre cose".

Che sarebbero?

"Mi piace fare cosi di cucina in giro per l’Italia, attualmente in Toscana, Marche, Mantova e Portico. Inoltre, continuo a fare sponsorizzazioni e pubblicità, grazie anche a 600mila follower su Faceboook e 240mila su Istagram".

Chi partecipa ai suoi corsi di cucina?

"Io rappresento la tradizione della cucina romagnola. Quindi, la pasta fresca è la prima richiesta di chi si iscrive ai corsi".

Compreso quello di Portico?

"A Portico è bello il paese, è familiare il clima creato dagli organizzatori, è sorprendente il ristorante Vecchio Convento. Questo fa capire perché partecipa anche gente da lontano che fa tanta strada".

I corsi di cucina sono in aumento perché sono di moda o c’è dell’altro?

"Sono di moda, ma aumentano perché le donne lavorano e non ci sono più le mamme e le nonne che tramandano le tradizioni in cucina".

Il principale consiglio che dà ai suoi corsisti?

"Imparate a cucinare solo si vi piace, non perché è di moda".

E il miglior consiglio per preparare bene un ottimo piatto?

"Amare quello che si fa".

Quinto Cappelli