Anche a Forlì McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald donano 100 pasti caldi a settimana ad una struttura caritativa del territorio che accoglie persone e famiglie in difficoltà, convenzionata con Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna. Il ristorante McDonald’s in viale Bologna è coinvolto da vicino nel progetto. I team di lavoro del locale si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Fondazione Buon Pastore. Le donazioni in provincia di Forlì e Cesena, dove McDonald’s conta 5 ristoranti, fanno parte di ’Sempre aperti a donare’.