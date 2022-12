Da Meldola a Civitella: tripudio di Natività

Per la rassegna ‘Presepi in Rocca’ a Civitella dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023 si potranno visitare a Giaggiolo il presepe alla rocca malatestiana appartenuta a Paolo Malatesti detto ‘il Bello’, allestito dai volontari della protezione civile ‘Il Molino’. Invece i presepi nella rocca del castello di Civitella si potranno visitare in gennaio i giorni 1, 6, 7 e 8 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sempre negli stessi giorni e orari, al secondo piano della rocca, è allestita la mostra fotografica ‘Gente di paese’ curata da Valentina Felice e Sergio Menghetti. Inoltre sono visitabili anche i presepi di Claudio Piccolomini in viale Roma 56 e quello nella chiesa di S. Maria del Carmine nel rione Castello.

Salendo a Corniolo per la rassegna ‘Le vie dei presepi’, i volontari della Pro loco Corniolo-Campigna hanno collocato per le vie e gli angoli del borgo decine di presepi di varia fattura. Inoltredal fino all’8 gennaio nella sede della Pro loco (ex scuole elementari) i visitatori potranno ammirare i presepi di chi ha partecipato al concorso: gli allestimenti saranno giudicati da una giuria di esperti e dal pubblico. I vincitori del miglior presepe saranno proclamati domenica 8 gennaio e saranno assegnati 250 euro a ciascuno di loro.

Infine a Meldola, ieri (con replica poi venerdì 6 gennaio, dalle 15 alle 17.30 in piazza Felice Orsini e nel Rione Rocca), si è svolto dopo due anni di stop il ‘Presepe vivente’. Ieri il tema è stata l’Annunciazione che si è svolta in piazza Orsini ed è proseguita con la Natività nel Rione Rocca, il tutto accompagnato dalle musiche degli zampognari. Invece il 6 gennaio la rievocazione si terrà interamente nel Rione Rocca e comprenderà l’arrivo dei Re Magi, lo spettacolo del mangiafuoco, zucchero filato per tutti e in conclusione l’arrivo dei pasqualotti di Ricò. Durante le due giornate artigiani, pastori, mercati, centurioni romani e animali faranno rivivere le antiche emozioni della nascita di Gesù.

Da segnalare sempre in val Bidente il presepe allestito nella bellissima chiesa quattrocentesca di Santa Maria dei Miracoli a Pianetto (Galeata), quello animato nella chiesa di S. Francesco a Meldola, opera dello scultore Santandrea, senza dimenticare ‘Castelnuovo Presepi’ presso l’area ai piedi del maniero medievale.

Oscar Bandini