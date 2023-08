Da mezzo secolo trascorre le vacanze dalla Puglia all’ombra del Campanone

La mattina di Ferragosto il Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole è stato aperto in via straordinaria dal sindaco Francesco Billi come gesto di vicinanza al territorio dopo i fatti della recente alluvione. Altresì un monito a non spegnere i riflettori su una calamità epocale, ora che la fase calda dell’emergenza sembra ormai alle spalle. Nell’occasione il primo cittadino ha ricevuto una visita alquanta apprezzata: in viale Marconi 81 è infatti stata ricevuta Elvira Ceci, una presenza fissa all’ombra del Campanone. Da ben mezzo secolo, ogni anno la signora di origine pugliese trascorre un periodo di vacanza a Castrocaro per godere dei benefici delle acque termali, patrimonio naturale dalla straordinaria efficacia terapeutica e preventiva, e altresì vivere un territorio che sente ormai come una seconda casa. "È stato un incontro davvero gradito – ha dichiarato Billi al termine della visita –. Abbiamo parlato a lungo del paese, di tanti amici comuni e di bellissimi ricordi del mio zio (l’indimenticato Gualtiero, personaggio amato e molto conosciuto in terra termale, non solo per l’attività di esercente) nel periodo in cui aveva le profumerie a Castrocaro. La ringrazio soprattutto per l’affetto sincero e la stima che da decenni nutre nei confronti della nostra realtà. Sarà sempre più che benvenuta".

Francesca Miccoli