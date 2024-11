Da ‘Monnalisa’ un gruppo per i maschi

‘Sono Cose Da Uomini’ si intitola il ‘ gruppo per maschi’ il cui primo incontro aperto si tiene questa sera al centro Parole Diverse (via Mameli 41) alle 21. Si tratta di un’iniziativa di Monnalisa Aps, collettivo transfemminista intersezionale attivo sul territorio forlivese. e oltre, con attività, workshop, presentazioni di libri ed altri eventi. "Questo progetto – spiegano le organizzatrici –, rivolto al genere maschile, nasce dalla convinzione che come femminist3 sia importante dialogare e includere anche ‘il maschile’ nella lotta comune per il superamento delle differenze di genere e della violenza che ne consegue. Crediamo che ciò possa avvenire anche attraverso spazi ‘sicuri’ dove gli uomini possano occuparsi del fatto che la cultura patriarcale danneggi anche a loro. Il gruppo sarà improntato sullo strumento dell’autocoscienza per dare spazio al vissuto del singolo messo in relazione con quello degli altri. Lo scopo è quindi avviare un percorso di condivisione, ascolto, empatia e sostegno reciproco" (info monnalisa.collettivo@outlook.com, instagram@monnalisa. collettivo o telegram @simbalesi.