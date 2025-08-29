Da oggi corsa ai biglietti. Ravennati solo con Fidelity Card

Dopo lo sprint per l’omologazione dello stadio inizia da oggi la corsa per assistere al match di lunedì sera (20.30) tra il Forlì e il Ravenna. Una gara sentitissima per le due tifoserie, entrambe neopromosse in serie C. L’ultimo precedente è quello del 22 marzo, decisivo per la promozione: tutto esaurito sugli spalti con 3.800 tifosi, 3-2 per il Forlì in campo. L’attesa sulle due sponde resta molto alta. Una ‘febbre’ che, con molte probabilità, porterà allo stadio Morgagni un altro pienone simile alla partita scorsa.

Ieri pomeriggio si è tenuto il vertice decisivo per le linee guida per la partita, quello che ha dato il via alla prevendita. Per i sostenitori del Forlì, purché residenti in provincia di Forlì-Cesena, sarà possibile acquistare il biglietti in prevendita presso le ricevitorie della provincia e presso il botteghino dello stadio Morgagni che oggi resterà aperto a partire dalle 13 alle 19, domani dalle 10 alle 18 e lunedì dalle 9 fino all’ora di inizio della partita. Questi i prezzi dei tagliandi per i tifosi forlivesi. Tribuna Centrale 27 euro (ridotto 14, dai 6 ai 18 anni), tribuna laterale 22 euro (ridotto 10). Gradinata locali 13 euro (ridotto 8). I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio presentandosi direttamente all’ingresso con il documento d’identità. Questi i punti vendita Vivaticket in città: edicola Bartolucci in via Seganti 3/A; Punto Snai Forlì in viale Roma 147; Tabaccheria Framar (punto Snai) in via Gramsci 98; Punto Snai Bertini, in via Bertini 94; La Caffetteria in via Ravegnana 146/a.

Per i sostenitori del Ravenna sarà disponibile il settore ospiti nella gradinata lato monte dello stadio Morgagni. Sono due i concetti che hanno ispirato le disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza: primo, il fatto che i ravennati potranno acquistare i loro tagliandi solo nella loro provincia e solo nello spazio riservato; secondo, potranno venire solo a Forlì solo i possessori della cosiddetta Fidelity Card, altrimenti detta ‘tessera del tifoso’. Si tratta di un provvedimento per le partite a rischio che si può applicare proprio dalla serie C in su: è dunque una novità, anno scorso in D non era necessaria. I giallorossi con Fidelity Card sono 700: leggermente meno rispetto alla capienza del settore, che conta 879 posti. Per i residenti in provincia di Ravenna sarà vietato comprare i biglietti in qualsiasi altro settore: a marzo, alcuni sostenitori giallorossi si erano accaparrati dei biglietti poi annullati.

Franco Pardolesi