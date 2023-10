Da oggi lavori tra via Del Canale e Roncadello

Iniziano oggi e dureranno per 5 giorni (salvo condizioni meteo avverse) muna serie di lavori di manutenzione stradale del tratto di via Del Canale compreso tra via Lunga e il civico 50 B (esclusa Rotatoria Fabbri Ermelina). In pratica i lavori arriveranno fino all’altezza della chiesa di Roncadello. Saranno attivate temporanee modifiche e limitazioni alla circolazione e della sosta, con deviazioni e chiusure di carreggiate.