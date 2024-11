Da oggi luminarie nel centro storico

Già da qualche giorno in piazza Saffi è attiva la pista per il pattinaggio su ghiaccio. L’atmosfera natalizia aumenterà sensibilmente da oggi, quando saranno accese le luminare in tutte le strade principali del centro storico. Unica eccezione: l’albero di Natale. Come da tradizione le sue luci saranno accese l’8 dicembre nella cerimonia tradizionale che vedrà anche l’accensione del videomapping su tutti i lati della piazza, incluso San Mercuriale. L’animazione di quest’anno sarà collegata al tema della ‘Fabbrica di cioccolato’, ispirata a romanzo e film.