Da oggi nelle edicole il nuovo scadenziario

Da oggi, è disponibile in circa cinquanta edicole, l’EcoCalendario 2024 di Alea Ambiente. In ogni rivendita sarà possibile ritirare unicamente il calendario del Comune di appartenenza in particolare per Forlì si troveranno le cinture: A, B, C, D e centro storico. Inoltre, gli EcoCalendari verranno distribuiti nei cinque punti informativi e negli sportelli Alea Ambiente; si consiglia, qualsiasi sia il punto di ritiro prescelto, di presentarsi con una fattura di Alea Ambiente per evitare incertezze tra le zone. Per chi preferisce la versione digitale il calendario è già consultabile sul sito: www.alea-ambiente.it.

Per il 2024 non ci sono cambiamenti significativi fatta eccezione per la giornata di ritiro della carta che dal prossimo 8 gennaio passerà dal venerdì al lunedì nei centri urbani di Modigliana, Rocca San Casciano, Castrocaro Terme e Terra del Sole.