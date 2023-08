Da Parigi a Londra "In sella per 470 km: abbiamo festeggiato così i nostri 50 anni"

La Via Verde è un percorso cicloturistico realizzato dalla Francia in occasione delle Olimpiadi di Londra 2012 per portare comodamente le persone in bicicletta dalla capitale transalpina a quella inglese. "Lo abbiamo scoperto per caso – spiega Annalisa Targini di Forlimpopoli – e abbiamo deciso che per i nostri 50 anni ci saremmo regalate un’avventura". Detto, fatto (o quasi). Sì, perché attraversare la Manica ora prevede il passaporto. "La cosa più complicata di tutto il viaggio – spiega Francesca Marchi, anche lei della città Artusiana – è stata avere il documento: abbiamo partecipato a 3 open day per riuscire a farcela, con l’appuntamento non saremmo riuscite a partire".

La Via Verde è anche una mappa, stampata per l’ultima volta nel 2014. "L’abbiamo fatta ingrandire e plastificare – raccontano le due cicliste –, a noi piace poterci anche perdere seguendo le strade sulla cartina, invece che seguire le indicazioni dello smartphone". Partenza il 30 giugno dalla stazione di Forlì e poi da Bologna in pullman fino a Parigi.

"Avevamo prenotato solo i due bus, di andata e ritorno – spiegano – il resto lo avremmo fatto di volta in volta. Non è che l’avessimo proprio studiata tanto la cosa, sapevamo che il percorso era di circa 470 km". E così la prima sera l’imbrunire arriva mentre le due forlimpopolesi sono in mezzo a un boschetto subito fuori Parigi. "A quel punto abbiamo conosciuto una coppia fantastica – raccontano –, che prima ci ha spiegato che a luglio Parigi è piena perché è mese di matrimoni, poi ci ha offerto ospitalità a casa loro. Ci hanno preparato la cena e ospitato nelle stanze dei figli".

Sette le tappe in bicicletta muscolare, "Nessuna ‘e’ davanti a bicicletta ( con riferimento alla e-bike che ha la guida assistita grazie a un motorino elettrico) – spiegano con orgoglio le due forlimpopolesi – bicicletta ‘e’ basta". Il tutto attraversando la campagna francese e quella inglese quasi senza incrociare auto. "Un viaggio bellissimo con la campagna inglese un po’ più selvaggia rispetto alla francese, ma sempre bellissima. Ogni sera poi una scoperta di quello che, soprattutto in Francia, il territorio poteva offrire". A Londra ad attenderle c’era un’amica conosciuta a maggio scorso: italiana ma che vive a Londra e lavora in Parlamento. "Cecilia ci ha fatto fare una visita guidata e poi abbiamo mangiato con lei nella mensa del Parlamento". Il viaggio di ritorno poi a bordo di un bus che poteva ospitare biciclette fino a Parigi. "Abbiamo girato le due capitali sempre su due ruote – concludono –. Londra è una città a 30 km all’ora, piena di bici. Ogni volta sembrava di essere alla partenza della 9 colli". Anche se il viaggio è finito da quasi un mese, resta ancora una cosa da fare. "Stiamo predisponendo un bel pacchetto di prodotti tipici e una guida della Romagna da donare alla coppia francese".

Matteo Bondi