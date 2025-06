Da Pasolini a Borsellino, passando per i social: "Un’ispirazione per riflettere sulla speranza"

Al via gli esami di Stato per i circa 3600 studenti degli istituti superiori della provincia di Forlì-Cesena. Ieri la prima prova, il tema di italiano, con le classiche 7 tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione in tre tipologie: la A riguardante l’analisi del testo, la B produzione di testi argomentativi in ambiti storico-sociali e infine la C su tematiche di attualità. Un po’ a sorpresa, i due autori selezionati per l’analisi del testo poetico sono stati Pierpaolo Pasolini, con un testo tratto dalla raccolta ’Tutte le poesie’ e Giuseppe Tomasi di Lampedusa con ’Il Gattopardo’. Le tipologie B e C invece lasciavano più spazio alle attitudini, esperienze e preferenze dei ragazzi: la B proponeva tre opzioni tra un testo di Piers Brendon tratto da ’Gli anni ’30, il decennio che sconvolse il mondo’, dedicato alle riforme americane nel New Deal dopo la grande crisi del 1929. Poi una riflessione sul tema del rispetto – parola dell’anno nominata da Treccani – tramite un articolo di Riccardo Maccioni, giornalista dell’Avvenire, e infine un brano di Telmo Pievani dal titolo ’Un quarto d’era geologica di celebrità’. In ultimo, le due opzioni della traccia C presentavano un estratto dello scritto di Paolo Borsellino ’I giovani, la mia speranza’ e un editoriale del Corriere della Sera dal titolo ’L’indignazione è il moto del mondo dei social. Ma serve a qualcosa?’ a firma di Anna Meldolesi e Chiara Lalli.

"Ho fatto la traccia C2, sui social, perché penso fosse quella più attuale e interessante rispetto ai tempi che stiamo vivendo", racconta Luca Scaioli, studente dell’Istituto Tecnico ‘Marconi’. "Eravamo comunque preparati ad affrontarle più o meno tutte, nonostante non avessimo studiato alcuni tra gli argomenti proposti durante l’anno".

La traccia sul mondo dei social, cara soprattutto ai più giovani, ha riscosso una buona partecipazione proprio perché lasciava spazio alle considerazioni personali. "Ho scelto la traccia sull’indignazione nel mondo dei social – spiega Francesco Bernucci, studente del liceo ‘Morgagni’, indirizzo linguistico - perché mi è sembrata quella meno impegnativa e più libera, anche perché non c’era nessun riferimento particolare ad alcun autore rispetto alle altre. Ho preferito – rimarca – affrontare questo tema anche perché era la proposta secondo me più leggera: sono soddisfatto di come ho scritto". Buone impressioni anche sul messaggio del testo di Borsellino, attuale e pieno di significato, come sottolinea Margherita Bondi, studentessa dell’indirizzo scienze umane del liceo ‘Morgagni’: "Era sicuramente la traccia in cui potevo spaziare di più. Di mafia ne abbiamo sempre parlato a scuola, e in generale nel mio percorso finora, ed è un argomento ancora importante oggi". Come molti suoi compagni, Margherita è però rimasta sorpresa dai temi selezionati (e anche da quelli tralasciati) dal Ministero: "Mi aspettavo tracce un po’ diverse, magari legate alle diverse guerre in corso o al nuovo papa".

"Non ho letto bene tutte le tracce – spiega poi Agnese Monari, anche lei studentessa delle sezioni di scienze umane del ‘Morgagni’ - ma subito ho deciso di scegliere la proposta sul messaggio di Paolo Borsellino, perché riesco meglio in un testo argomentativo con più spazio per scrivere le mie riflessioni. Mi è poi molto piaciuto il concetto di speranza". Infine, spicca tra i pareri raccolti quello di Tommaso Milandri, diciottenne dell’Istituto Marconi (indirizzo elettrotecnico) che ha scelto la prima proposta, cioè quella della poesia di Pasolini: "Quando l’ho letta mi ha subito ispirato e ho pensato a diversi collegamenti che potevo fare. Sono comunque soddisfatto di come è andata".