Da Pievequinta a X Factor: il sogno dei Fifth Town

E’ ora disponibile, su tutte le piattaforme di streaming digitale, ’Heartbreak Highway’, il nuovo singolo dei Fifth Town. Il pezzo è un estratto dal loro Ep, che uscirà nei prossimi mesi. La band forlivese è composta da Alessandro Verna (cantante e chitarrista, in arte Alex), Alberto Vucossa (batterista, detto Bebo) e Alessandro Vucossa (bassista, alias Vuk). Tutti e tre hanno sempre coltivato una passione per il classic rock inglese e il rock alternativo. La band ha partecipato a X Factor 2023, ricavandone una grande opportunità di crescita e una standing ovation da parte del pubblico.

Com’è nata la band?

"La band è nata nel 2019, dopo esserci conosciuti a Cosascuola Music Academy. Ciò che ci ha uniti fin da subito è stata l’affinità dei gusti musicali e la grande sintonia nel suonre insieme. Abbiamo iniziato a provare insieme nel garage di casa a Pievequinta (da cui il nome della band), scrivendo e componendo i brani e successivamente registrandone alcune demo. Abbiamo poi iniziato a suonare per i locali di Forlì, riscuotendo un discreto successo".

Poco dopo è iniziato il primo lockdown. Come avete vissuto questo periodo?

"Il periodo della pandemia è stato complesso: abbiamo fatto fatica ad incontrarci per le prove, ma d’altro canto si aveva più tempo per pensare a nuove idee e dare sfogo alla creatività, in solitaria o connettendoci online per scambiarci pareri, o anche solo per passare il tempo".

Com’è stata l’esperienza a X Factor? Cosa vi ha insegnato per il futuro?

"Ci ha insegnato a padroneggiare un pubblico più grande del solito e ad affrontare passi importanti non solo dal punto di vista musicale, ma anche personale. Ricevere una standing ovation è stata un’emozione che resterà per sempre impressa nella nostra memoria, ed è un motivo in più per andare avanti".

Come nascono le vostre canzoni? Qualcuno scrive il testo e qualcuno la musica, oppure ci lavorate tutti insieme?

"Le canzoni le scrive Alex, e nascono da un’esigenza interiore di esprimere uno stato d’animo o raccontare un avvenimento. Successivamente si porta la bozza in studio e si raffinano le parti di ognuno, facendo nascere una canzone dei Fifth Town. Il primo brano che abbiamo scritto e pubblicato si chiama ’Almost Felt The Moon’".

Quali sono i temi più importanti nelle vostre canzoni?

"Uno dei temi principali è l’amore, in tutte le sue sfaccettature. ’Heartbreak Highway’ racconta di una ragazza afflitta da una delusione amorosa che sfreccia senza meta in una strada nella notte fonda, tentando invano di fuggire dal dolore".

