Da Rocca San Casciano a Roma Cappelli premiata alla Camera

"Il riconoscimento alla carriera da parte del presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati a Vittoria Cappelli, la signora italiana della danza, è un riconoscimento alla dinastia dei Cappelli di Rocca San Casciano, tipografi, editori e imprenditori della cultura italiana del Novecento". E’ soddisfatto Dodo Frattagli, presidente dell’Associazione prosa, lirica e danza ‘Carlo Alberto Cappelli’, al rientro da Roma, dove ha partecipato alla Camera dei deputati alla consegna del premio a Vittoria Cappelli, perché, come spiega la motivazione, "il suo è stato tra i più importanti contributi artistici del Novecento ed è tuttora vastissimo nel segno della promozione e valorizzazione delle arti, delle bellezze culturali e storiche".

Prosegue il presidente Frattagli: "A Roma eravamo anche tanti romagnoli di Rocca e di Forlì, insieme a molti bolognesi, fra cui il regista Pupi Avati e il senatore Pier Ferdinando Casini". Infatti, Carlo Alberto Cappelli, per tutti Lallo, dopo aver lasciato la natia Rocca San Casciano, dove il nonno Federigo aveva fondato la tipografia nel 1848, che il padre Licinio aveva trasformato in casa editrice nazionale, divenne a Bologna soprintendente del teatro comunale e poi a Verona dell’Arena. La figlia ha seguito le sue orme, specializzandosi in imprenditrice di spettacoli di danza, portando nelle piazze italiane ed europee le più grandi star "dell’arte della bellezza", da Nureyev a Carla Fracci, da Alessandra Ferri a Vladimir Derevianko, spettacoli che Rai1 ha trasmesso spesso in prima serata.

Vittoria non è mai mancata neppure alle serate della lirica sotto le stelle in piazza a Rocca san Casciano, dedicate al padre, di cui portano il nome e che purtroppo si sono fermate alla 30esima edizione nel 2019 causa la pandemia. Quando riprenderanno? Risponde Dodo Frattagli: "Pandemia, guerra e alluvione hanno messo in crisi gli sponsor. Speriamo in una ripresa nell’estate 2024".

Quinto Cappelli