Da russi e ucraini appello alla pace

Parole, preghiere e pure canti per la pace, con russi e ucraini insieme in un coro, accanto anche ad italiani. È quanto è accaduto in Duomo per la veglia per l’unità dei cristiani organizzata venerdì dalla diocesi di Forlì-Bertinoro. Ai piedi dell’immagine della Madonna del Fuoco, già posta sull’altare maggiore in vista della novena e della festa del 4 febbraio, accanto al vescovo erano presenti don Enrico Casadei, vicario generale della diocesi, don Enrico Casadio, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, e i sacerdoti ortodossi Florin Hanis e George Marian (romeni, rispettivamente a Forlì e nella Val Bidente) e Ioan Petreanu (moldavo), nonché Octavian Frinc delle parrocchie greco-cattoliche romene, e Vasyl Romaniuk, della comunità greco-cattolica ucraina. Il pastore della Chiesa avventista, Giovanni Caccamo, ha inviato un messaggio.

Il vescovo Livio Corazza ha puntato il dito sul fatto che divisioni e mancanza di unità "indeboliscono la nostra preghiera" e "provocano scandalo" e ha sottolineato che "la guerra in Ucraina è guerra tra fratelli e fratelli cristiani, ed è ancora di più scandalosa. E ti chiediamo perdono, Signore". La veglia è stata animata dal coro ecumenico internazionale ‘San Nicola’ di Rimini, composto da italiani, russi ed ucraini, che ha anche eseguito canti in slavo e spagnolo. Ci sono state, inoltre, le testimonianze di Marina Nokovic, operatrice Caritas che ha raccontato dell’accoglienza alle donne ucraine nei locali del monastero Corpus Domini in piazza Ordelaffi, e di padre Romaniuk, guida della comunità greco-cattolica ucraina di Forlì, che ha ricordato l’opera di aiuto messa in campo per i suoi connazionali vittime della guerra. La veglia si è conclusa con la recita del Padre Nostro e la preghiera per la pace. "Questa sera – ha aggiunto il vescovo Corazza – Ti ringraziamo perché vedendo e ascoltando il canto di fratelli e sorelle di confessioni cristiane diverse e di nazionalità diverse, possiamo dire che vivere insieme in pace è possibile. Ed è la Tua volontà. La pace fra di noi favorisce la pace nel mondo. Abbiamo pregato e cantato insieme questa sera e continueremo sempre".

La presenza di russi e ucraini insieme a pregare per la pace ha creato un’intensa emozione in Cattedrale.

Alessandro Rondoni