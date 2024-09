Da Santa Sofia a Forlì. Il viaggio: 6-7 minuti in più

La Sp4 del Bidente sarà oggetto di un adeguamento complessivo di messa in sicurezza. Si tratta sicuramente dell’arteria stradale più trafficata che attraversa l’intera vallata e con il maggior numero di incidenti del comprensorio forlivese. Inoltre serve un distretto industriale importante con la presenza dello stabilimento avicolo del Gruppo Amadori (che conta 1.700 dipendenti), di importanti aziende del settore metalmeccanico e del distretto turistico grazie al Parco nazionale e alla diga di Ridracoli.

Le priorità degli interventi riguardano in particolare, nell’immediato, i seguenti tratti della Bidentina con l’apertura già avviata del cantiere sulla frana di Pianetto, sul ponte d’ingresso a Galeata per chi proviene da Forlì, insieme al nuovo svincolo di Castagnolo (Civitella) e sul ponte di San Colombano (Meldola). Di conseguenza i pendolari e coloro che utilizzano la Bidentina per molteplici ragioni dovranno tenere conto per i propri spostamenti, da e verso la pianura romagnola, dei tempi di percorrenza che si allungano per la presenza di due semafori già attivi a Pianetto e a San Colombano.

Abbiamo provato a percorrere il tratto che va dal centro di Santa Sofia (partenza da piazza Matteotti alle ore 7,30) a Forlì (con arrivo in piazzale della Vittoria alle ore 8,21) rispettando i limiti di velocità indicati dalla segnaletica nell’attraversamento dei centri urbani e sorpassando solo nei tratti previsti. Il risultato è stato il seguente: 39 i km percorsi in 51 minuti con una media oraria di 76,5 km all’ora. I due semafori attualmente in funzione a Pianetto e a San Colombano non incidono molto sull’allungamento dei tempi di percorrenza, poiché il primo regola un tratto breve della Bidentina (300 metri) e in quanto i lavori più corposi non sono ancora partiti, mentre sul ponte di San Colombano i tempi di attesa, nel momento in cui scatta il rosso, si attestano sui 2 minuti. Tuttavia nel complesso il tragitto è più lungo di 6-7 minuti, che si vanno ad aggiungere ai già lunghi tempi percorrenza dovuti al traffico pesante e commerciale quotidiani.

o.b.