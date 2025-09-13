"Da ’Selfie’ a ’La filanda’: ecco le mie protagoniste"

Asia Galeotti, 27enne attrice ravennate, è la protagonista del film ‘La filanda’, nei panni di Giorgia, girato a Modigliana lo scorso giugno per la regia di Costantino Maiani e prodotto dall’associazione culturale Il Giardino degli Elicrisi (Certaldo, Firenze). Galeotti è anche lettrice di audiolibri per l’Unione italiana ciechi ipovedenti e il suo legame con il paese collinare risale ai nonni paterni modiglianesi e allo zio Idilio, che vi risiede e presiede l’associazione locale di artisti Ics Fectori Art. Le riprese riprenderanno per l’ultima scena domani presso la Tribuna, imponente porta d’ingresso al borgo medievale. Il montaggio partirà in ottobre e il film, che racconta le dure condizioni di lavoro delle operaie bambine agli inizi del Novecento e le lotte per migliorarne le condizioni, sarà pronto nel 2026.

Nel frattempo Galeotti è stata protagonista anche a Venezia con il cortometraggio ‘Selfie’, girato nel 2023, nel ruolo di Narcy: il 4 settembre il breve film, che affronta il problema dei giovani e del loro difficile rapporto con i social network, è stato proiettato alla 82ª Mostra del Cinema. Prodotto da Alessandro Leo e diretto da Giulio Manicardi è tra i film selezionati per ‘Venezia Cult’.

Galeotti, un periodo felice?

"Spero di essere all’altezza di tutto questo. Non posso che ringraziare e sorriderne".

Difficile passare da un’autoscattista diventata famosa alla nipote di una filandaia?

"Sono grata di poter vivere entrambe le esperienze. Benché i due ruoli sembrino lontani e diversi, credo lo sia più che altro il genere di opera filmica che ne risulta. ‘Selfie’ è un cortometraggio di genere horror, sci-fi. ’La filanda è un film drammatico, d’autore’".

Qualche analogia?

"Entrambe le protagoniste si muovono nel panorama attuale: una proiettata nel presente alienante dei social e nel vortice dell’apparire per ciò che non è (Narcy in Selfie) con una famiglia pressoché assente nel suo universo, l’altra (Giorgia, La filanda) va alla scoperta delle sue radici famigliari, in un entroterra paesano, nel mondo genuinamente lento della campagna dove si muove alla riscoperta di un’identità autentica".

E le differenze?

"C’è una consapevolezza più matura in Giorgia, che cerca intimamente e privatamente delle risposte, circondandosi di persone amate, mentre la protagonista di ‘Selfie’ è destinata a soccombere da sola al potere della fama apparente. Anche il tempo dei due set è stato molto diverso, uno più sincopato (una settimana di riprese) e l’altro più dilatato (un mese), quasi come il ritmo interno dei film".

La filanda’ si vedrà a Modigliana in anteprima, sarà possibile portare ‘Selfie’, già visto finora da oltre 2.000 studenti, nelle nostre scuole?

"Per ora lo stiamo portando a Bologna e Modena. Potrei parlarne col regista per venire in presenza a rispondere alle domande dei ragazzi".

Giancarlo Aulizio