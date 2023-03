"Da sempre al fianco dei genitori bisognosi"

Agnese Bernardini è una psicologa e psicoterapeuta. Lavora nella cooperativa ’L’accoglienza’, a Ca’Ossi ed è una ’family mentor’, la figura innovativa creata nell’ambito del progetto ’InRete’. "La cooperativa opera sul territorio da anni a sostegno della genitorialità – spiega Agnese –. Per questo siamo già in connessione con il territorio e riceviamo regolarmente segnalazioni riguardo a famiglie, spesso straniere e in difficoltà economiche, con minori problematici sul piano didattico o comportamentale". Una volta individuata la situazione critica, viene avviato il percorso di sostegno personalizzato e tra gli interlocutori privilegiati ci sono gli istituti scolastici. "È fondamentale creare un rapporto con le scuole, all’interno delle quali individuiamo un referente – continua Agnese –. Si organizzano attività e, attraverso laboratori mirati, lavoriamo con il gruppo classe". Ma nella rete non ci sono solo le scuole. All’occorrenza, vengono coinvolti altri interlocutori, dai servizi sociali alle società sportive. Inoltre, c’è la cosiddetta "dote educativa", un budget dell’ammontare di 250 euro a bambino, da spendere in un anno e il cui impiego viene deciso con la collaborazione delle famiglie. "La Asd (associazione sportiva dilettantistica) di Vecchiazzano, ha accettato di accogliere alcuni bambini grazie alla dote, anche se non copriva la retta annuale – conclude Agnese –. L’idea è abbracciare la famiglia a 360 gradi, proprio attivando la rete territoriale".

