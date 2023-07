"Da sempre sogno di fare l’insegnante"

Emma Versari di 5ª A, una delle tre ’bravissime’ del Liceo delle Scienze Umane di Forlimpopoli.

Emma Versari, perché hai scelto questa scuola?

"È da sempre che ho in testa di fare l’insegnante della scuola materna, una fascia d’età in cui posso contribuire alla crescita dei bambini, perciò non ho avuto dubbi sulla mia scelta".

Come hai affrontato l’esame di maturità?

"L’ansia è cominciata a salire quando la scuola era già finita, perché ancora non si sapevano le modalità con cui avremmo affrontato l’esame; quando ho scoperto che ci sarebbe stato solo il colloquio l’agitazione è diminuita abbastanza, ma ripensandoci adesso avrei voluto provare l’esperienza anche degli scritti".

In questi cinque anni ci sono stati pandemia e alluvione, come li hai vissuti?

"La pandemia è stata complicata, perché a casa anche i miei fratelli e sorelle dovevano collegarsi via internet e poi ero sempre distratta da altro. Quando siamo tornati con la classe divisa a metà, la situazione migliorava solamente quando ero in presenza. Finalmente a settembre la scuola è ritornata come sempre: senza mascherine, con il compagno di banco e le uscite. L’alluvione è stata un altro evento inaspettato, che anche se non mi ha colpito in prima persona non potevo ignorare; in questo caso la scuola è passata in secondo piano e, come molti altri studenti, ho scelto di andare a spalare e dare una mano piuttosto che studiare".

Quali i progetti per il futuro?

"Mi iscriverò a scienze della formazione primaria, ancora da scegliere tra Università di Bologna e Sapienza di Roma; mi piacerebbe riuscire a conciliare l’impegno dello studio con un piccolo lavoro".