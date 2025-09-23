Da ‘Several Love’s Requests’ a ’Circo Paradiso’

Prosegue con il secondo giorno di programmazione ‘Colpi di Scena - Sguardo nel Contemporaneo’, rassegna promossa da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater Fondazione con la direzione artistica di Ruggero Sintoni e Claudio Casadio, porta in città quattro debutti tra anteprime e prime nazionali.

Il sipario si alza oggi alle 14 all’ExAtr con ‘Several Love’s Requests’ della compagnia 369gradi, spettacolo di Pietro Angelini nato dall’osservazione delle videochat online. In questi spazi virtuali si intrecciano desideri, sfoghi e paure maschili, in una sorta di confessione collettiva che rivela l’inconsapevole necessità di un confronto intimo tra estranei. Alle 15.30, al teatro Testori, debutta ‘Scatenare incendi’, scritto da Pier Lorenzo Pisano e prodotto dal Gruppo della Creta. È il primo ‘episodio’ del progetto ‘Nelle puntate precedenti’ e racconta la vicenda di Giulia e della sua famiglia. Una storia che attraversa tre generazioni, ambientata in un vecchio casale: dal ricordo di una festa che precede la frattura dei legami, alle domande irrisolte sulla colpa e sulle vie per andare avanti. Il collettivo Les Moustaches è protagonista alle 17 al Piccolo con ‘La Fame. La parabola dell’uomo che fece tutto per amore’, nuova produzione di Accademia Perduta. Scritto da Alberto Fumagalli, che ne firma anche la regia con Ludovica D’Auria e lo interpreta accanto a Chiara Liotta, lo spettacolo si muove tra parabole bibliche e dinamiche umane universali. Sagrestano e Virtuosa sono i due personaggi principali: intensi, amorali e allegorici, antieroi di una vicenda che unisce immaginario e contemporaneità.

La giornata si chiude alle 19 al Diego Fabbri con ‘Circo Paradiso’, ideato da Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata, coprodotto dal Teatro de Gli Incamminati e Teatro Metastasio di Prato. Al centro la vecchiaia di due ex trapezisti, Cesare e Attilina, chiamati a esibirsi in una ‘serata d’onore’ dopo oltre trent’anni di lontananza. Viaggiando a ritroso nel tempo attraverso l’escamotage dei flashback, le due ‘lucciole del circo’, come venivano chiamati nel momento del loro massimo splendore, si raccontano al pubblico toccando tutti i capitoli più importanti della loro relazione. Un inno allo spettacolo dal vivo e a tutti gli artisti del circo che, proprio come i teatranti.

Gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Info su www.accademiaperduta.it e www.ater.emr.it.

Valentina Paiano