Da ’Suburra’ al Piccolo: ecco Giacomo Ferrara

Al teatro Il Piccolo di via Cerchia arriva Giacomo Ferrara. L’attore, che ha recitato nella celebre serie Netflix ’Suburra’, sarà protagonista alle ore 21 dello spettacolo ‘Diario di un pazzo’, liberamente ispirato all’omonimo racconto di Nikolaj Vasìlevic Gogol. Per l’occasione l’opera è stata adattata da Mario Moretti, con la regia di Alessandro Prete. Il protagonista della storia è Aksentij Ivanovic Propiscin, un ragazzo che ha problemi seri con la sua mente tanto da confondere ciò che immagina con ciò che è reale. Si troverà a diventare la persona che vuol essere nel luogo in cui desidera trovarsi. Si tratta di un viaggio nella mente fra desideri e paure, ma anche un viaggio nell’anima in cui eliminare ciò che di perverso è negli uomini che cercano la supremazia eliminando le libertà altrui. Poi, nel finale, il ritorno a una cruda normalità.

Biglietti: Prezzi: 18 euro (settore unico) Biglietti online: Vivaticket Biglietteria serale presso Teatro Piccolo a partire dalle ore 20. Info: 0543.26355 e 0543 64300 – www.accademia perduta.it.

r. r.