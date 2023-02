Da Taiwan a Cusercoli sulle orme di S. Bonifacio

Da Taiwan è arrivato a Cusercoli per studiare le reliquie di San Bonifacio, patrono del borgo bagnato dal Bidente, custodite nella chiesa del Castello. Tzu Yi Yang si è laureato all’Università di Bologna con la tesi in Biologia applicata a materiali bio archeologici e beni culturali dal titolo ‘Indagine multianalitica su resti scheletrici: il caso di San Bonifacio di Cusercoli’: relatore Stefano Benassi e correlatori Antonino Vazzana, Saura Silvestrini e Lucrezia Gatti. In questo studio, i resti scheletrici rinvenuti all’interno dell’ossario, ritrovati nella chiesa di San Bonifacio a Cusercoli, sono stati indagati con molteplici metodi. Sono state eseguite analisi antropologiche e patologiche per ricostruire il profilo biologico cercando di comprendere l’origine dell’individuo deceduto in età avanzata. La conseguente osteobiografia dello scheletro ha mostrato un’elevata compatibilità con la letteratura disponibile come l’agiografia di San Bonifacio martire. Il Santo nato a Crediton, Inghilterra nella seconda metà del 600, da monaco scrisse la prima grammatica latina prodotta in Inghilterra. Papa Gregorio II lo inviò a predicare ai pagani in Germania, cambiando il nome di Wilfrid in Bonifacio. Nel 722 fu richiamato a Roma e consacrato vescovo per la Germania. Edificò l’abbazia di Fulda, presso Francoforte. A San Bonifacio si fa risalire l’albero di...