Da Tesei a Maria Pia Timo: su il sipario al Dragoni

È stata presentata al Dragoni di Meldola la 38ª stagione teatrale: "Una stagione ricca e variegata aperta a un pubblico che ama la cultura e che segue da sempre gli spettacoli con interesse e impegno", ha sottolineato Ruggero Sintoni, direttore artistico, assieme a Claudio Casadio, del centro di produzione Accademia Perduta / Romagna Teatri. Il Dragoni è l’unico teatro storico del comprensorio forlivese e tanti sono stati gli spettacoli di alta qualità che lo hanno reso famoso e frequentato da un pubblico sempre più attento e aperto sia al repertorio classico sia al contemporaneo. La stagione 2024/25 comprende un ricco cartellone di prosa, cinque spettacoli di teatro in famiglia, due di teatro dialettale.

A questi va poi aggiunto il Teatro Scuola che presenta 4 spettacoli (con 8 repliche). Il primo spettacolo della stagione di Prosa si terrà il 17 ottobre ore 21, (con repliche fino al 19 ottobre e fuori abbonamento): sul palco il noto mentalista forlivese e il più grande d’Italia, Francesco Tesei, che presenterà ‘Wow’, il suo quinto spettacolo che rappresenta l’esclamazione più frequente di chi assiste ai suoi spettacoli. Seguirà Alessandro Benvenuti, il 19 novembre, con ‘Falstaff a Windsor’, liberamente tratto da ‘Le allegre comari di Windsor’ di Shakespeare.

Il 5 dicembre sarà in scena Maria Pia Timo col testo comico da lei scritto con Roberto Pozzi ‘Sol di soldi. Vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere’. Il 14 gennaio sarà la volta della dark comedy ‘Il Malloppo’ con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro. Uno spettacolo originale e appassionante dal titolo ‘Il turno di notte’ avrà luogo il 31 gennaio con Dino Paradiso e Peppe Centola, mentre il 25 febbraio Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpreteranno ‘Plaza Suite’ ambientato in una stanza dell’Hotel Plaza. Chiuderà la stagione di prosa, il 24 marzo, il testo ‘Storia di una capinera’ di Giovanni Verga interpretato da Enrico Guarnieri e Nadia De Luca. La serie di 5 spettacoli ‘A teatro in famiglia’ comprende ‘I musicanti di Brema’( 14 dicembre), ‘Ape Pina’ (18 gennaio), ‘Rosaluna e i lupi’ (15 febbraio), ‘Ferdinando il Toro, i Fiori e il Calabrone’ (1 marzo), ‘Il sogno di Tartaruga’ (22 marzo). Per questa serie è possibile abbinare la cena in un ristorante convenzionato a Meldola al costo complessivo di 12 euro. Non mancherà il teatro dialettale con due spettacoli: La Compagine di San Tomè presenterà la commedia ‘A j’ò una bela fiola’ (25 gennaio) e la Cumpagnì dla Zercia ‘Ines, Ada, Ida e e’ su fradel’ (22 febbraio). I quattro spettacoli per le scuole sono i seguenti: ‘Il bambino e la formica’ (23 e 24 gennaio), ‘Asola e Bottone’ (20, 21 febbraio), ‘Bella Bellissima’( 27 e 28 febbraio) e ‘La Gallinella Rossa’ (18 e 19 marzo). Il rinnovo abbonamenti per Prosa e Teatro in Famiglia si terrà dal 12 al 19 ottobre, dal 26 ottobre è possibile effettuare nuovi abbonamenti.

Rosanna Ricci