Da una famiglia di farmacisti, la nuova apertura a San Lorenzo

Sarà inaugurata sabato alle 16.30 la farmacia San Lorenzo, con sede a San Lorenzo in Noceto, in viale dell’Appennino 787, al confine tra Forlì e Predappio. Già aperta da due mesi, la struttura ha subìto una ristrutturazione importante ed è dotata di servizi moderni: tra le novità il banco dei farmaci ospita al suo interno, oltre al reparto vendita, due grandi spazi. Il primo è una cabina dedicata alle attività sanitarie tra cui Ecg (Elettrocardiogramma), Holter cardiaco e Holter pressorio (le prestazioni possono essere erogate a pagamento, ma anche in convenzione con la mutua), autoanalisi del sangue, delle urine, misurazione della pressione arteriosa, saturimetria notturna per adulti e bambini e in futuro svilupperà collaborazioni con figure quali il podologo e l’osteopata.

"Questi servizi vengono effettuati con tecnologie all’avanguardia, nel rispetto della privacy – spiega la dottoressa Chiara Modena, titolare della farmacia – e grazie ad accordi con centri medici accreditati è possibile ottenere referti in tempi rapidi, contribuendo a una diagnosi precoce". La seconda invece è una cabina estetica dedicata ai trattamenti, al make-up e consulenza dermocosmetica personalizzata.

"Anche mia mamma era farmacista e io lo sono da 22 anni. Aprire qui significa diventare un punto di riferimento di una comunità – precisa – e costruire un rapporto di fiducia e ascolto con ogni cliente". Sarà possibile effettuare anche le prenotazioni Cup, il ritiro dei referti, il pagamento Pa delle prestazioni sanitarie, la distribuzione di dispositivi sanitari, l’adesione al progetto di screening del colon retto e altro. Forte di un master in Fitoterapia e in Scienze e tecnologie cosmetiche, Chiara Modena mette a disposizione le sue competenze per una consulenza mirata, orientata al benessere della persona.

