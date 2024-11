Da Vecchioni a Lella Costa: big al Mentore

Roberto Vecchioni, Lella Costa e Gabriele Vocis, Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannacce, Davide Enia, Giacomo Poretti (del famoso Trio) con Daniela Cristofori e Sarah Jones Morris Solis String Quartet saranno i protagonisti della stagione teatrale e musicale al Teatro Mentore di Santa Sofia.

"Presentiamo una stagione composta da una pluralità di generi – precisa l’assessora alla cultura Chiara Bellini – che sarà inaugurata il 13 dicembre (festa del patrono) con ’La vedova allegra’ di Franz Lehár con la compagnia di Corrado Abbati. Ci sarà il concerto di un grande cantautore come Vecchioni, ma anche spettacoli brillanti, pièce che invitano alla riflessione attraverso la rilettura di grandi classici e l’analisi intima e collettiva di un tema attuale e drammatico come quello mafioso. Una stagione variegata con una attenzione particolare per i ragazzi". Saranno 10 gli spettacoli (di cui due fuori abbonamento) per "una stagione pensata per tutti – aggiunge Ruggero Sintoni direttore artistico – perché tutti sono ugualmente proprietari del Teatro Mentore e affinché tutti abbiano la possibilità di abitarlo come una seconda casa, di viverlo come un luogo eletto per evadere, divertirsi, farsi coinvolgere e anche turbare da riflessioni e forti emozioni; di essere cioè protagonisti tanto quanto gli artisti, delle proposte culturali della loro città".

Al calendario si aggiungeranno altri appuntamenti proposti da varie realtà associative nel corso dell’annata come l’associazione musicale Roveroni, la Pro loco e nel periodo natalizio il 23 dicembre ci sarà il tradizionale Concerto di Natale della Banda Roveroni; il 2 gennaio il concerto di Sarah Jones Morris Solis String Quartet in ‘All you need is love’, una serata omaggio ai Beatles organizzata dall’associazione Dai de jazz oltre all’appuntamento consolidato, nel pomeriggio del primo gennaio alla Chiesa di S. Pietro a Corniolo, come conferma Mauro Picci, con un trio jazz. Il 6 gennaio l’associazione Cif propone lo spettacolo per le famiglie ‘Cappuccetto e la nonna’ di Giulio Mare Minimal Teatro. Il 30 gennaio Roberto Vecchioni sbarca con il suo tour ’Tra il silenzio e il tuono’. Tornando alla prosa, il 23 febbraio Lella Costa e Gabriele Vacis mettono in scena ‘Otello – di precise parole si vive’, una versione aggiornata e attuale della classica tragedia di Shakespeare. Il 23 marzo sarà l’occasione per vivere toni tragici e comici con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace in ’Non si fa così’. Il 18 aprile ritorna Davide Enia, con ’Autoritratto’ in cui racconta la mafia e il rapporto di pura nevrosi che lega i siciliani con Cosa Nostra. A chiudere la stagione, il 14 maggio il movimentato ’Condominio mon amour’ con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori.

"Il Teatro Mentore diventa anno dopo anno, un punto di riferimento fondamentale per la cultura – aggiunge la sindaca Ilaria Marianini –. Il cartellone presentato è la prova che anche i piccoli teatri possono proporre nomi altisonanti. Non dobbiamo avere paura di investire in cultura: i grandi nomi richiamano pubblico che arriva a Santa Sofia per lo spettacolo e, allo steso tempo, ha l’occasione per visitare il paese e tutte le bellezze artistiche e naturali, per soggiornare o, semplicemente – conclude –, fermarsi a cena nei nostri locali". Info: teatromentore@gmail.com.

Oscar Bandini