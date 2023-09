Da Vem Sistemi si formano i futuri geni del pc

È stato inaugurato nella sede forlivese di Vem Sistemi il nuovo anno accademico del percorso professionalizzante in ‘Tecnologie dei Sistemi Informatici’ realizzato dall’Università di Bologna e unico in Italia nell’ambito informatico.

"Voglio innanzitutto dare il benvenuto nella nostra città a tutti i ragazzi che vengono da fuori – ha esordito il sindaco Gianluca Zattini, presente all’avvio delle lezioni –. Spero che questo corso di studi sia l’esperienza pilota che porterà a collegare sempre di più il mondo universitario e quello professionale anche in altri campi di studio. La vostra è una professione preziosa, di cui ci sarà sempre più bisogno. In futuro, ricordatevi che anche gli enti pubblici come il nostro Comune necessitano di risorse come voi, sempre più difficili da raggiungere", ha concluso scherzosamente il primo cittadino.

Anche il presidente di Vem Sistemi Davide Stefanelli si è unito ai saluti di benvenuto ai ragazzi, augurando un buon anno di lavoro e studio, per poi ringraziare l’amministrazione "che ha messo a disposizione un trasporto ad hoc per gli studenti che dovranno raggiungere la nostra sede, così da rendere il percorso ancora più agevole".

Gli studenti che hanno scelto di intraprendere questo percorso, dopo aver frequentato il primo anno di lezioni al campus di Cesena, proseguiranno la loro formazione presso l’azienda, dove lo stesso personale Vem approfondirà alcuni aspetti anche attraverso esempi reali, seguendo un approccio didattico innovativo, orientato all’apprendimento attraverso la pratica. I ragazzi saranno così pronti per intraprendere il terzo e ultimo anno durante il quale saranno impegnati nei tirocini. Importante ricordare che questo percorso di studi non esclude alcun tipo di formazione scolastica precedente, ma è aperto agli allievi di tutti gli istituti superiori.

Martina Rossi