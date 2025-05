Da Verdi a Morricone. Ecco i ’Volti di artisti’

Prosegue oggi alle 17 all’interno del secondo chiostro dei Musei San Domenico la rassegna ’Volti di artisti’. Corrado Giuffredi al clarinetto e Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica si esibiranno in un concerto che spazia da Verdi, Rota, Morricone, Williams, Gershwin e Piazzolla.

Corrado Giuffredi, diplomato al Conservatorio di Parma con lode, dal 2003 è primo clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana, ed è regolarmente invitato come primo clarinetto dall’Orchestra Filarmonica della Scala, con la quale ha partecipato a numerosi concerti nei festival internazionali più prestigiosi, sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Baremboim. Insieme a Giampaolo Bandini ed Enrico Fagone, Giuffredi e Chiacchiaretta sono membri dei Filarmonici di Busseto: un ensemble eclettico che ha ricevuto ovunque unanimi consensi per l’originalità delle interpretazioni e per la raffinatezza delle sonorità uniche.

Cesare Chiacchiaretta nato a Chieti, si dedica sin da giovanissimo allo studio della fisarmonica per poi intraprendere ed affiancargli quello del bandoneon, perfezionandosi con maestri del calibro di M. Bonnay, V. Zubitsky e M. Ellegaard. È stato premiato nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali ottenendo tra gli altri il primo premio, nel 1993, al Concorso internazionale ’Città di Castelfidardo’. Nel 1991 è prescelto quale unico rappresentante italiano alla Coppa del Mondo dell’Unesco.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: www.forlimusica.it.