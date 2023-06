Dagli amici toscani in dono 1.500 euro

Come tanti altri paesi e luoghi dell’Appennino romagnolo, anche San Benedetto in Alpe è stato colpito da frane. Due in particolare preoccupano ancora: quella di Caprile, che minaccia alcune abitazioni e con una famiglia fuori casa, e quella di Ca’ della Via, che ha interrotto per circa 200 metri la strada provinciale per Marradi, trascinandola verso il sottostante torrente e formando un laghetto. Questi fatti sono corsi sulle ali dei vari media, fra cui tv e social. Informati di ciò, alcuni amici del paese hanno raccolto fondi per partecipare all’ondata di solidarietà. In particolare i volontari del circolo La Musica e del Viola Club di Malmantile, località vicino a Firenze, hanno organizzato una cena di beneficenza.

Giuliano Benacci, presidente della Pro loco di San Benedetto, che ha ricevuto il ricavato della cena (1.500 euro), racconta: "A nome dei cittadini e della nostra associazione, ringrazio di cuore gli amici toscani. Le due comunità, quasi ‘gemellate’ sono legate da una grande amicizia, che dura da oltre 40 anni. Gli allora adolescenti hanno continuato a frequentarsi e, saputo dell’evento catastrofico che ha colpito la Romagna e anche il piccolo paese di San Benedetto, si sono attivati subito".

Nei giorni scorsi Benacci ha ricevuto la busta dal portavoce del viola Club Fabio Lorenzoni, commentando: "E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che rimarrà impressa per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori. Spero di vedervi presto a San Benedetto per ringraziarvi a nome di tutta la comunità". I soldi ricevuti verranno impiegati per opere sociali legate al paese. A dimostrazione di questo, quando alcune domeniche fa il paese restò senza gas per la rottura delle tubature causa frana, i volontari della Pro loco aprirono il loro capannone e con le bombole e i fornelli prepararono il pranzo per tutti gli abitanti.

q.c.