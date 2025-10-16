Dagli oggetti vecchi nasce un’aula multimediale

Avete presente quelle sei tazzine da caffè, di quel servizio regalatovi in non si sa bene quale occasione e che non avete mai usato nella vita? Sì, proprio quelle tazzine che, durante una delle pulizie di primavera, avete portato alla stazione ecologica di Forlimpopoli per disfarvene definitivamente, ma che, invece, avete lasciato alle volontarie della Protezione Civile che gestiscono il Centro del Riuso, proprio poco prima del cancello dell’ecocentro. Ecco, quelle tazzine, insieme ai tantissimi altri oggetti arrivati al Centro del Riuso, sono ora diventate un laboratorio multimediale alla scuola media Marinelli. Lavagna elettronica e una trentina di postazioni computer a servizio degli alunni forlimpopolesi, ma anche di tutte quelle associazioni che necessitassero di un laboratorio multimediale per le proprie attività. Un esempio concreto e virtuoso di quello che si definisce ‘economia circolare’.

Naturalmente non vi è stata una vera e propria trasformazione della tazzina in elementi elettronici, ma la stessa è stata venduta dalle volontarie nell’ambito del mercatino che si realizza al centro di riuso, i proventi sono stati raccolti e, insieme al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, che con la protezione civile gestisce il Centro, si è deciso di investire la cifra a favore della comunità, in particolare della scuola. A impreziosire il tutto, il fatto che, riutilizzando oggetti che altrimenti sarebbero diventati rifiuti destinati all’inceneritore, si sono anche evitate emissioni dannose e costi di smaltimento. Una sinergia che vede insieme Alea Ambiente, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Comune e Protezione civile di Forlimpopoli.

"Siamo molto soddisfatti per la realizzazione di questo laboratorio multimediale, frutto dei ricavi del mercatino del riuso che sta funzionando molto bene – sottolinea Davide Rosetti, presidente del Comitato lotta contro la fame nel mondo –. Un risultato che dimostra come solidarietà ed economia circolare possano generare opportunità reali per la nostra comunità. Il merito va riconosciuto innanzitutto ai volontari della Protezione Civile, ai quali rivolgo uno speciale ringraziamento per l’impegno costante e la dedizione dimostrata nella gestione quotidiana del centro. Senza il loro lavoro generoso tutto questo non sarebbe stato possibile". Sono una decina le volontarie che si adoperano per accogliere, organizzare e rivendere gli oggetti. "Un impegno che mettiamo molto volentieri – spiega la presidente dell’associazione di Protezione Civile, Marta Benvenuti –. Abbiamo chiarito fin da subito che ci saremmo impegnati in questa avventura, per noi nuova, destinando i proventi alla comunità. Vorrei ringraziare anche la Infotech per la realizzazione pratica di questo laboratorio e Samanta Graziani che coordina il gruppo di lavoro al Centro del riuso". "La collaborazione con il Comitato lotta contro la fame nel mondo e con la Protezione Civile di Forlimpopoli dimostra come l’impegno comune possa tradursi in benefici concreti per i cittadini – afferma Simona Buda, presidente di Alea –. Siamo orgogliosi che i proventi di questa attività si traducano in un’opportunità formativa per i nostri ragazzi e per il territorio. È questa la direzione che vogliamo continuare a percorrere".

Matteo Bondi