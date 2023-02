Dagli studenti di ieri ai ‘cittadini del futuro’

Giovani, solidarietà, sport, lavoro… Sono molte e diverse tra loro le iniziative che, in queste settimane, hanno preso vita in città. Scambio di buone pratiche sulla nuova economia territoriale con il partenariato pubblico privato: questo è il fulcro dell’attività formativa del progetto ‘Tecnico superiore di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori’, organizzato dalla Fondazione Its-Academy Turismo & Benessere. I ragazzi e le ragazze del percorso hanno incontrato l’assessora Andrea Cintorino, con la quale hanno approfondito le sfumature del sistema ricettivo, gli investimenti per creare occupazione e le strategie per promuovere il patrimonio della città. Sempre in Comune, si è tenuta la consegna dei diplomi ‘Cittadini del futuro’ a 50 ragazzi protagonisti del progetto. Al fianco degli operatori Aics, nella costruzione dei laboratori, si sono avvicendati gli operatori di: Fab Lab, Fondazione Opera Don Pippo, Associazione Torre dell’Orologio, Area Games, Fantariciclando, Nonno Banter, Futura, La materia dei sogni.

Tante di queste esperienze richiamano la scuola, che resta un periodo fondamentale nella vita di ciascuno: lo confermano gli ex alunni della 1ª elementare della ‘Pio Squadrani’ dei Romiti 197172, che si sono ritrovati dopo oltre cinquant’anni. C’erano don Massimo Masini (oggi parroco di San Martino in Strada), Sabrina Fabbri, Stefano Valentini, Verter Fabbri, Stefano Siboni, Massimo Lombardi, Miriano Romualdi, Lorenzo Chiadini, Nicola Biserni, Gianni Valentini, Stefano Mazza, Barbara Venturi, Leda Fiumana, Mara Neri, Raffaella Servadei, Irma Giannelli, Emanuela Rossi.

Domenica scorsa lo Ior ha coinvolto sei città della Romagna in una grande maratona di solidarietà: le donne di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna e Rimini sono state tutte convocate per farsi ‘Una Piega per lo IOR’. Circa 100 persone si sono recate tra le 10 e le 17 presso la sede AecaCnos in via Episcopio Vecchio a Forlì. Un’autentica mobilitazione popolare, che ha portato a un ricavato finale di quasi 16.000 euro.

Anche quest’anno, infine, Coldiretti ha organizzato il consueto week end lungo dedicato alla vacanza in montagna in Val di Fassa. L’edizione 2023 ha visto protagonisti i Senior Coldiretti, Donne Impresa e Giovani Impresa Coldiretti Forlì-Cesena Rimini.