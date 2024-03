Dai bambini ai maggiorenni. Progetti extrascolastici: il bando allunga l’età educativa

È da poco fuori il bando rivolto agli enti del terzo settore ai quali spetterà la gestione dei progetti educativi extrascolastici per bambini e ragazzi nel triennio 2024-2027.

Una novità: fino ad oggi i servizi erano rivolti ai ragazzi fino ai 14 anni, mentre nel prossimo triennio saranno estesi fino ai 18 anni. "Il nuovo progetto è frutto di un lungo percorso che va avanti da quasi due anni – sottolinea l’assessora ai servizi educativi Paola Casara –, in collaborazione con tredici enti del terzo settore e con numerose scuole forlivesi. Abbiamo svolto numerosi incontri che ci hanno visto ragionare sui tanti cambiamenti della società".

Anche l’estensione della fascia di età interessata ai servizi va a colmare un bisogno: "Erano tante le richieste anche per i ragazzi più grandi", motiva Casara. Ad oggi i bambini e i ragazzi che frequentano i servizi educativi in convenzione nel periodo invernale sono un’ottantina (in estate, invece, salgono anche ben sopra il centinaio), ma è previsto un incremento fisiologico che seguirà l’ampliamento della platea; una condizione che corrisponde anche a un investimento cospicuo: lo stanziamento è di 655mila euro all’anno. "Questo non è un servizio essenziale sulla carta – sottolinea la dirigente comunale del servizio scuola Benedetta Squarcia –, ma lo è nei fatti, se si pensa agli effettivi bisogni delle famiglie. Ora la palla passa agli enti che presenteranno le loro proposte che dovranno essere capace di rispondere alle necessità dei giovani".

Gli ambiti di progettazione presentati nell’avviso pubblico sono finalizzati a proporre contesti educativi che prevedano attività di studio e laboratoriali in due ambiti precisi: i centri educativi pomeridiani per utenti dai 6 ai 14 anni e laboratori di ricerca, studio guidato e artistico espressivi rivolti a utenti dai 6 ai 18 anni. I servizi educativi dovranno essere organizzati con aperture pomeridiane dal lunedì al venerdì nel periodo invernale, ampliando l’orario alla mattina nei periodi estivi. "Le caratteristiche dei nostri servizi che saranno mantenute nel prossimo triennio – sottolinea Casara – sono la pluralità, dato che si intende rispondere a quante più necessità possibile, l’inclusività nell’ottica di accoglienza di ogni eventuale fragilità, poi il coordinamento tra le varie realtà e infine la governance del Comune". Per poter presentare domanda (è possibile farlo entro il 19 aprile) dovranno essere necessariamente iscritti al registro unico del terzo settore. L’avviso completo con i moduli di domanda e tutti i dettagli utili sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Forlì nell’area riservata ai bandi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Scuola ai numeri 0543.712534 e 712528.

Sofia Nardi