’Dai de jazz’, la musica libera la mente

Entra nel vivo la programmazione della rassegna ‘JazzaForlì – musica per libere menti’, organizzata dall’associazione ‘Dai de jazz’, con il contest dedicato a musicisti under 34. Nelle giornate di domani e martedì alle 12 il palco della Fabbrica delle Candele in piazzetta Corbizzi vedrà le esibizioni di tre gruppi per ogni sera, pronti a improvvisare nel loro stile. Domani ì si esibiranno i Jam Republic, il Drei Ceccarini 4tet, The Crazz Big Band; martedì sera il Floating Melody Trio, il Chiara Paoli 4tet, la Piro Piro Jazz Band.

Il calendario di eventi incentrati sullo sfaccettato mondo del jazz prosegue, poi, con diversi concerti che vedranno sul palco big del settore. Mercoledì alle 21.25, poi, la Fabbrica sarà il luogo in cui il pianista Bill Carrothers, accompagnerà il pubblico con una personale architettura narrativa nella sua avventura umana e artistica. Carrothers, leader in numerosi album, ha collaborato con Scott Colley, Dave Douglas, Curtis Fuller, Drew Gress, Billy Higgins, Lee Konitz, Gary Peacock, Dewey Redman, Bill Stewart, Ira Sullivan, Toots Thielemans, Prince e tanti altri.

Giovedì alle 21.15 ci si trasferirà al Naima Club in via Somalia dove avrà luogo lo show della chitarrista e cantante Ana Popovic, insieme alla sua band. Popovic amalgama, contamina e compone i generi, blues, jazz, rock & soul, con spiccata personalità e sentimento. Lo stesso Bruce Springsteen l’ha definita "una splendida chitarrista" ed è stata nominata per otto volte ai Blues Music Awards. I suoi album ‘Unconditional’ e ‘Can You Stand the Heat’ sono stati selezionati come ‘Pick-Of-The-Week’ da UsaToday e, in aggiunta, la maggior parte delle sue incisioni hanno rapidamente scalato la Top Five del Billboard Blues Charts.

Ana Popovic è stata inoltre la sola chitarrista donna inclusa nella All-Star Experience Hendrix tribute, un tour che celebra la musica e l’eredità di Jimi Hendrix, accanto a personaggi come – fra gli altri – Buddy Guy, Eric Johnson, Kenny Wayne Shepherd. Con la sua Band nata nel 2000 ha condiviso il palco con B.B. King, Gary Clark Jr., Jeff Beck, Joe Bonamassa, e molti altri ancora.

Intanto nella sede dell’associazione culturale Regnoli 41 (che si trova in via Regnoli 52) prosegue la mostra ‘Due occhi per un viso’, con le foto di Mirko Boscolo e di Roberto Cifarelli. La cura è di Giordano Minora. La rassegna gode di patrocini e contributi del Comune di Forlì, della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Cultura ed alla collaborazione col Bologna Jazz Festival.