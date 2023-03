Dai furti ai vandalismi: le telecamere servono davvero?

Caro Raffaele, lei cita fenomeni certamente diversi. Le bande che fanno esplodere i bancomat sono specializzate e colpiscono in un’area abbastanza vasta; il rapinatore solitario ha un raggio d’azione più breve; i vandali del parco urbano sono probabilmente giovanissimi della zona. Ciascuno di questi esempi comporta metodi di indagine e di repressione diversi, di certo per tutti le telecamere possono essere decisive. Vero, non possono esserci ‘occhi digitali’ ovunque. È altrettanto vero che i criminali sanno prendere le loro contromosse: la banda di viale Risorgimento ha agito a volto coperto. E mettiamo che abbia utilizzato un mezzo rubato poi abbandonato... ecco che aver letto la targa risulterebbe inutile. Non credo però che si possa mettere in discussione l’importanza delle telecamere: è la carta più importante che abbiamo e, chissà, potremmo scoprire in futuro che quei criminali hanno commesso qualche errore, immortalato a qualche chilometro di distanza dal luogo del colpo. Mentre certamente vanno estese ai parchi come il Comune ha promesso. Sugli altri strumenti che lei cita: il controllo di vicinato mi pare utilissimo, se tra le forze dell’ordine e i cittadini si crea la giusta sinergia. L’app Falco è un bel tentativo ma – come tutte le app – a volte le scarichiamo senza usarle: bisognerà valutare l’effettivo utilizzo.