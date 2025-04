Dai McDonald’s pasti per la mensa del Buon Pastore

La quinta edizione di ‘Sempre aperti a donare’ arriva anche a Forlì, dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia ‘Ronald McDonald’, Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna e Caritas donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile.

In città e provincia sono 240 i pasti caldi donati a settimana a un ente del territorio: un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena può essere un modo concreto per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. Ad aderire in città sono i ristoranti di viale Bologna e via Argentina Altobelli (nel complesso di Formì). I pasti sono distribuiti alla Fondazione Buon Pastore - Caritas Forlì Onlus e alla Caritas diocesana di Rimini.