Dai trasporti al turismo: la città è pronta?

Eliminare la pensilina in piazza Saffi fa inevitabilmente discutere. Il tema non dovrebbe essere il costo e nemmeno l’estetica (non è bella, ma comunque ormai tutti la accettavano), quanto il cambiamento epocale. Se Forlì sopprime una struttura legata ai bus è per due motivi: valorizzare il colpo d’occhio di San Mercuriale e dare più spazio, d’estate, agli eventi in piazza. Potremmo dire: dai trasporti all’arte e alla musica; da un servizio cittadino, pensato per i forlivesi, a visitatori da fuori. Cambia l’idea che si ha della piazza e della città stessa. Allora il punto è un altro: se il Comune sceglie di potenziare la vocazione turistica, è pronto a sostenerla con strategie e investimenti ad hoc?