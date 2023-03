Dal Bidente in viaggio per il nuovo continente

Una mattina di fine 1800, il trisnonno del nostro compagno Lorenzo, Fafin Dunen, esce di casa per andare a fare alcune commissioni. Deve comprare il sale, o forse un etto di pancetta. Invece di tornare dalla famiglia, parte per l’America. Spieghiamoci meglio. Giuseppe Casadei, classe 1873, nato a Civitella di Romagna e detto Fafin Dunen, dal dialetto romagnolo Giuseppe, figlio di Donino, una mattina di più di cento anni fa, viene mandato dai genitori a fare la spesa. In piazza, incontra casualmente un amico di Santa Sofia e si ferma a chiacchierare. Fin qui, tutto nella norma. Il bello arriva ora: ’Ma perchè non ce ne andiamo in America?’. Potrebbero essere state queste le parole che l’amico rivolse a Fafin prima che lui rispondesse ’Perché no?’. Giuseppe allora aveva 20 anni e tanta voglia di rincorrere il suo sogno di scoprire il mondo. Come lui, circa altri 10 milioni di italiani, tra 1800 e 1900, lasciarono il loro Paese, in cerca di una vita migliore. Per ricostruire la storia ’leggendaria’ di Fafin, ci siamo improvvisati detective e, oltre a intervistare la famiglia di Lorenzo, abbiamo fatto delle ricerche online su diversi portali dove furono registrati gli accessi degli immigrati negli...