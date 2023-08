‘Dal Bosco al Desco’ e Festa dei suldè

Sono due gli appuntamenti oggi in alto Bidente. A Campigna ritorna ‘Dal Bosco al Desco’ alle 10,30 con stand gastronomici e bancarelle di artigiani e produttori. Alle 12,30 passeggiate per i bimbi con gli asinelli e dopo pranzo alle 14,30 lavorazione del legno in mostra, poi Trofeo del segone a due mani e servizio Banda Roveroni. A Civorio (Civitella) Festa dei suldè e dei reduci. Alle 14,30 banda di Civitella con majorettes e sciucaren e dalle 16,30 giochi, balli e musica con Mirco Gramellini. Stand gastronomico e pesca lotteria.